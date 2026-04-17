McDonald’s contro McDino’s il colosso Usa fa causa a un’azienda pugliese e vince | Il prefisso Mc non può essere utilizzato

Il gigante della ristorazione statunitense ha ottenuto una vittoria legale contro un’azienda pugliese, che non potrà più usare il prefisso “Mc” nel nome e nella commercializzazione di alcuni prodotti. La causa riguardava l’uso di un marchio che includeva questa sequenza e si è conclusa con un’ordinanza che vieta all’azienda di continuare a impiegarla. La decisione si basa sulla tutela del marchio del colosso americano.

McDonald’s contro McDino’s. Il colosso americano ha vinto una causa contro un’azienda pugliese, che non potrà più utilizzare il prefisso “Mc” nel proprio marchio né nella vendita di alcuni suoi prodotti. A stabilirlo è una sentenza della quarta sezione civile del Tribunale di Bari, pubblicata nei giorni scorsi, che definisce i limiti a tutela del celebre brand statunitense. La causa della multinazionale Usa. Secondo i giudici, il marchio McDonald’s è talmente riconoscibile e consolidato «che comporta una tutela ancor più intensa». E anche variazioni apparentemente originali – scrive il Corriere della Sera, che cita la sentenza – possono risultare illegittime se mantengono elementi che richiamano in modo sostanziale l’identità del marchio originario.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Scontro sul calcio a sbafo. Il colosso Usa della rete fa ricorso contro AgcomCloudflare impugna la multa imposta dall’Authority per il rifiuto di bloccare i siti pirata. Signorini vince la causa contro Corona: i video devono essere rimossiE’ stata diffusa oggi, con una nota, la decisione del giudice del Tribunale di Milano in merito alla questione che riguardaAlfonso Signorini e...