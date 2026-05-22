Liberi di scegliere | a Palazzo Branciforte incontro sulla proposta di legge bipartisan
Venerdì 22 maggio alle 17 si svolgerà a Palazzo Branciforte a Palermo un appuntamento intitolato “Liberi di scegliere”. L’evento è promosso dalla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli e si svolgerà in un contesto pubblico. La discussione sarà centrata sulla proposta di legge bipartisan, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui partecipanti. L’incontro si inserisce in un calendario di iniziative dedicate a temi di attualità e diritto.
Venerdì 22 maggio, alle ore 17, a Palazzo Branciforte a Palermo, si terrà l’incontro dal titolo “Liberi di scegliere”, promosso dalla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli.Al centro dell’iniziativa la proposta di legge bipartisan “Liberi di scegliere”, nata dal lavoro della Commissione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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