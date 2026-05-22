Un ex calciatore, protagonista della stagione in Serie B con il Catanzaro, si appresta a sfidare il suo ex club in una partita di alta classifica contro il Monza. Dopo aver lasciato il Milan, il trequartista ha avuto un ruolo di rilievo nel campionato cadetto, contribuendo con prestazioni importanti. La sfida tra le due squadre si avvicina, con l’obiettivo di approdare alla massima serie. La partita rappresenta una tappa cruciale per entrambe le compagini in corsa per la promozione.

Il "piccolo Foden" - soprannome che probabilmente, col senno del poi, gli ha fatto più male che bene - è di nuovo in vetrina. Merito dei playoff che assegnano l'ultima promozione dalla B alla A - dove si è messo in grande evidenza - e merito soprattutto del Catanzaro, che ha dato a Mattia Liberali l'opportunità di riprendere in mano la propria vita calcistica. Che nel Milan, a un certo punto, si era impantanata. Intanto, la nuda cronaca: Mattia ha compiuto 19 anni ad aprile ma non è il classico giovane di belle speranze che il Diavolo ha lasciato partire in prestito confidando di ritrovarlo cresciuto e maturato dodici mesi dopo. No, lui dal Milan è stato proprio ceduto, a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Liberali, l'addio al Milan che fece rumore e i playoff col Catanzaro: sfiderà il Diavolo in A?

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