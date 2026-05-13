Mattia Liberali ha guidato il Catanzaro alla qualificazione alle semifinali dei playoff di Serie B, con prestazioni decisive nelle ultime partite. La sua presenza ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, tra cui il Milan, che segue con interesse lo sviluppo dell’ex calciatore rossonero. La gara decisiva si è svolta a Catanzaro, mentre nel frattempo si discute ancora di un possibile rebus legato a una clausola contrattuale.

Mattia Liberali, trequartista classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è diventato uno dei protagonisti del Catanzaro in Serie B. Il suo percorso con la maglia rossonera si era interrotto la scorsa estate, con il mancato accordo per il rinnovo di contratto e il successivo trasferimento a parametro zero in Calabria. Il club rossonero, per tutelarsi, ha inserito una clausola del 50% sulla futura rivendita del giocatore. L'unica presenza ufficiale con il Milan resta l'esordio a San Siro contro il Genoa, avvenuto a soli 17 anni, con la maglia celebrativa del 125° anniversario del club. Dopo un avvio complicato, da...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Liberali vola in semifinale playoff: rimpianto Milan? Protagonista a Catanzaro e quel rebus sulla clausola

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