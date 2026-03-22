Milan Liberali è già un rimpianto | gol spettacolare e numeri di classe col Catanzaro La gestione …

Da pianetamilan.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex talento del Milan Primavera, Mattia Liberali, sta mettendo in mostra le sue capacità in Serie B. Durante la partita contro il Catanzaro, ha segnato un gol spettacolare e ha mostrato numeri di grande tecnica. La sua gestione in campo ha attirato l'attenzione di molti, e già si parla di un futuro promettente nel calcio professionistico.

Il Catanzaro ha perso contro il Cesena, ma nel primo tempo è stato Liberali a mettere a ferro e a fuoco la difesa romagnola. Un gol formidabile partendo dalla destra, sombrero e poi tiro a battere il portiere avversario. Questo preceduto da due altre giocate dalla classe sopraffina. Nella ripresa sale il Cesena che rimonta e vince la partita. Ecco tutte gli highlights della partita da 'DAZN' con le azioni straordinarie di Liberali. Null'ultimo aggiornamento del sito transfermarkt.it presenti anche i dati sui giovanissimi della Serie B: salgono di valore il giovane Cissé comprato a gennaio dal Milan e purtroppo ai box per infortunio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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