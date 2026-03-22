L'ex talento del Milan Primavera, Mattia Liberali, sta mettendo in mostra le sue capacità in Serie B. Durante la partita contro il Catanzaro, ha segnato un gol spettacolare e ha mostrato numeri di grande tecnica. La sua gestione in campo ha attirato l'attenzione di molti, e già si parla di un futuro promettente nel calcio professionistico.

Il Catanzaro ha perso contro il Cesena, ma nel primo tempo è stato Liberali a mettere a ferro e a fuoco la difesa romagnola. Un gol formidabile partendo dalla destra, sombrero e poi tiro a battere il portiere avversario. Questo preceduto da due altre giocate dalla classe sopraffina. Nella ripresa sale il Cesena che rimonta e vince la partita. Ecco tutte gli highlights della partita da 'DAZN' con le azioni straordinarie di Liberali. Null'ultimo aggiornamento del sito transfermarkt.it presenti anche i dati sui giovanissimi della Serie B: salgono di valore il giovane Cissé comprato a gennaio dal Milan e purtroppo ai box per infortunio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Liberali è già un rimpianto: gol spettacolare e numeri di classe col Catanzaro. La gestione …

Articoli correlati

Ex Milan, Liberali torna protagonista: primo gol in Serie B con la maglia del CatanzaroEra il 15 dicembre 2024 quando nel match contro il Genoa ha debuttato da titolare Mattia Liberali.

Leggi anche: Da promessa del Milan a protagonista in Serie B: la nuova vita di Liberali al Catanzaro

Una raccolta di contenuti su Milan Liberali è già un rimpianto gol...

Temi più discussi: Backstage - Mattia Liberali a GOAL: Il Milan mi ha dato tanto, ringrazierò sempre Fonseca. Oggi penso solo al Catanzaro; I migliori amici nello spogliatoio, il rapporto con Fonseca e l'amore per il Milan, Liberali si confessa: Per sempre grato; Liberali: Al Milan ero come al parco giochi, ringrazierò per sempre Fonseca. Catanzaro? All'inizio mi sono dovuto adattare; I 20 convocati di Bollini per la fase Elite che porta all’Europeo: Italia in campo dal 25 al 31 marzo tra Catanzaro e Cosenza.

Liberali: Fonseca? Non smetterò mai di ringraziarloMattia Liberali, intervistato da GOAL, ha parlato così dell'esordio col Milan contro il Genoa da titolare a San Siro: Io l’ho saputo ovviamente da mister Fonseca, ... milannews.it

Liberali e gli inizi al Milan: Mio nonno era felicissimoIntervistato da GOAL, Mattia Liberali ha parlato degli inizi al Milan: Inizio grazie a papà e a nonno. Ho iniziato nelle Aquile della Brianza, vicino Muggiò a casa mia. Poi ... milannews.it

Pianetamilan.it. Company Money · Eu Sou Tu É Lata (Instrumental). Ieri in #MilanTorino 3-2 la svolta arriva con l’ingresso di #Athekame e un 4-3-3 più offensivo È il momento di cambiare Ne parliamo nell’analisi tattica del nostro Davide Flore col nostro Ste facebook

Il #Milan è Rabiot dipendente: l'ex #Juve è l'anima dei rossoneri, Allegri può sognare in grande x.com