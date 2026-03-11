Lewis Hamilton è innamorato pazzo di Kim Kardashian gli amici sono sicuri | ha trovato finalmente l’anima gemella I rumors sulla coppia più invidiata

Recentemente circolano voci che collegano Lewis Hamilton e Kim Kardashian, indicando un legame più stretto tra i due. Secondo fonti vicine, il pilota e la celebrità sono spesso in contatto e sembrano condividere momenti insieme. Le indiscrezioni suggeriscono che la loro relazione si stia consolidando, alimentando le speculazioni sui loro sentimenti reciproci. La coppia, secondo quanto si dice, avrebbe trovato un’affinità speciale.

Sembra proprio che sia cosa fatta. Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono sempre più vicini e innamorati. A riferirlo è Us Weekly che ha contattato una fonte vicino alla coppia: “Stanno andando alla grande e sono davvero felici. Lewis è innamorato follemente e le persone a lui più vicine credono che abbia finalmente trovato la sua anima gemella”. E ancora: “Ha aspettato per oltre un decennio la ragazza dei suoi sogni ed è pazzo di lei. Hamilton ha fatto videochiamate con la Kardashian regolarmente dal paddock “. Sebbene non possano stare insieme di persona quanto vorrebbero, la Kardashian è stata “incredibilmente solidale” con Hamilton per i suoi “impegnativi impegni in F1”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

