Dopo aver partecipato al festival musicale, una celebrità e un pilota di Formula 1 sono stati avvistati insieme a Malibù. Sono stati fotografati mentre si scambiavano baci e mentre praticavano surf sulla spiaggia. La coppia ha trascorso il pomeriggio tra abbracci, risate e momenti di relax, attirando l'attenzione di passanti e fotografi presenti nella zona.

Sotto il sole della California, la storia d'amore tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton procede a gonfie vele. L'imprenditrice e star della tv e il campione di Formula 1 hanno deciso di concedersi una giornata di totale relax tra le onde del Pacifico. Lei, con una muta nera parzialmente abbassata che lasciava intravedere il bikini coordinato, appariva a suo agio accanto al pilota britannico, in tenuta sportiva casual. Immagini che raccontano di una complicità travolgente, un affiatamento che vale più di mille parole. Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati immortalati in una serie di effusioni che lasciano poco spazio ai dubbi, tra intensi abbracci sulla sabbia e baci appassionati dopo il surf.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kim Kardashian e Lewis Hamilton inseparabili: dopo il Coachella, la passione a Malibù

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