L' età dell' oro | a Villa Zito prorogata la mostra sul gioiello siciliano tra il XVII e il XIX secolo

Verrà prorogata fino a domenica 14 giugno a Villa Zito la mostra L'età dell'oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo. Opere, collezionismo e contesti per l'oreficeria contemporanea, promossa e organizzata dalla Fondazione Sicilia, con il patrocinio della Regione Siciliana - Assessorato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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