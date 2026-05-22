L' età dell' oro | a Villa Zito prorogata la mostra sul gioiello siciliano tra il XVII e il XIX secolo
Verrà prorogata fino a domenica 14 giugno a Villa Zito la mostra L'età dell'oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo. Opere, collezionismo e contesti per l'oreficeria contemporanea, promossa e organizzata dalla Fondazione Sicilia, con il patrocinio della Regione Siciliana - Assessorato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Le opere di Massimo Izzo a Villa Zito, si presenta anche il catalogo della mostraIn occasione dell’ultimo appuntamento con gli orafi contemporanei nell’ambito della mostra L’Età dell’oro - Il gioiello siciliano tra XVII e XIX...
Scontro Bucci-«Secolo XIX». Il governatore ribatte ma tra i due gode la SalisLa slavina parte da un esposto anonimo di 23 pagine consegnato all’Ordine dei giornalisti della Liguria che chiama in causa il direttore del Secolo...
Tgs. . L'Età dell'Oro a Villa Zito, sede espositiva della Fondazione Sicilia: il gran finale della collezione d'arte di oreficeria siciliana con Massimo Izzo e la presentazione del nuovo catalogo. servizio di Matilde La Placa int. Sergio Intorre,curatore della mostra - M facebook
L'età dell'oro, in mostra i gioielli siciliani di tre secoli a PalermoSi comincia con una collana di oro, smalti, smeraldi e perle opera di un orafo siciliano della metà del XVII secolo e si finisce con una parure del XIX secolo. In questo percorso che va dal Seicento ... ansa.it