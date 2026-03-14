Scontro Bucci-Secolo XIX Il governatore ribatte ma tra i due gode la Salis

Il presidente della regione ligure ha risposto alle affermazioni del direttore del «Secolo XIX», smentendo eventuali tensioni o pressioni e affermando che i rapporti tra le parti sono cordiali. Tuttavia, tra il governatore e il giornale sembra comunque esserci una certa distanza, con la presenza di una figura, la Salis, che pare godere di una posizione privilegiata nel confronto.

La slavina parte da un esposto anonimo di 23 pagine consegnato all’Ordine dei giornalisti della Liguria che chiama in causa il direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla. L’Ordine, presieduto da Tommaso Fregatti, cronista di giudiziaria proprio del Secolo XIX, apre un procedimento disciplinare e convoca i capi delle redazioni genovesi. I fatti esaminati partono dal momento in cui il giornale cambia di mano. Nel settembre 2024 gli armatori genovesi Aponte lo hanno comprato dalla Finegil dell’ex gruppo Espresso-Repubblica. Secondo le ricostruzioni che circolano sui giornali progressisti, l’ufficio del governatore di centrodestra Marco Bucci avrebbe costruito dossier sul quotidiano ligure (con tanto di black list di cronisti sgraditi) per fare pressione sull’editore e ammorbidire la linea editoriale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Scontro Bucci-«Secolo XIX». Il governatore ribatte ma tra i due gode la Salis Articoli correlati Genova, Salis sui dossieraggi Bucci-Secolo XIX: ‘Vicenda che infanga la politica, piena solidarietà ai giornalisti’Silvia Salis, sindaca di Genova, commenta il presunto dossieraggio del presidente della Regione, Bucci, ai danni dei giornalisti de Il Secolo XIX. "Dossier sui giornalisti". Governatore-Secolo XIX Lo scontro finisce in procuraGENOVA L’ultima puntata della ’’dossieraggi-story’’ in salsa genovese è la richiesta di ieri da parte dell’opposizione in consiglio regionale ligure:... Una selezione di notizie su Scontro Bucci Temi più discussi: Scontro sui presunti dossier in Liguria, aperto fascicolo in Procura: per Bucci un grande equivoco; Scontro Bucci-Secolo, le opposizioni: Il presidente riferisca in aula; Presunti dossier sul Secolo XIX, lo scontro continua: Bucci e Brambilla pubblicano le chat; Dossier sui giornalisti. Governatore-Secolo XIX, lo scontro finisce in procura. Scontro Bucci–Secolo XIX, Brambilla mostra tutte le chat: Pressioni sul giornaleCaso dossier sul Secolo XIX: il direttore Michele Brambilla pubblica chat e documenti e accusa il presidente ligure Marco Bucci di pressioni sulla linea editoriale. ligurianotizie.it I dossier sui giornalisti e lo scontro fra il governatore Bucci e il Secolo XIX: l’indagine della Procura a GenovaIl portavoce del governatore della Liguria Marco Bucci: C’era un accordo sull’invio dei nostri rapporti. Ma il direttore del quotidiano Michele Brambilla querela: Nessuna intesa, non ho mai fatto g ... msn.com Sanremo. Non più una polemica episodica, ma uno scontro ormai diretto, pubblico e apparentemente insanabile tra il direttore del Secolo XIX Michele Brambilla e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Approfondisci il servizio su Youtube Rivier - facebook.com facebook