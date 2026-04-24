Spazio negato ai Canottieri Esposto al prefetto di Orbetello Bene Comune

Il Comune ha negato l’utilizzo della sala dei Canottieri per un’assemblea pubblica, spostando così l’appuntamento al Parco dell’Idroscalo. La decisione ha portato i promotori dell’evento a organizzare la protesta in un’altra location all’aperto. Un esposto è stato inviato al prefetto di Orbetello, contestando questa scelta. La questione riguarda la disponibilità degli spazi pubblici per incontri cittadini e le modalità di gestione di tali situazioni.

ORBETELLO "Il Comune nega gli spazi per l’assemblea pubblica nella sala dei Canottieri, quindi ci troveremo per protesta al Parco dell’Idroscalo. E abbiamo scritto un esposto al Prefetto". Il comitato civico " Orbetello Bene Comune ", che aveva annunciato un incontro pubblico sul tema della rigenerazione urbana nella Sala Blu della Società Canottieri, lancia una nuova assemblea pubblica per oggi, sempre alle 17.30, ma cambiando location (Parco dell’Idroscalo) e tema del confronto, per protestare "dopo il diniego all’utilizzo di spazi coperti per un’iniziativa già programmata". L’incontro, definito dai promotori come "spontaneo", nasce con l’obiettivo di "rivendicare pubblicamente l’antidemocraticità degli atteggiamenti" attribuiti all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Casamenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spazio negato ai Canottieri. Esposto al prefetto di Orbetello Bene Comune Notizie correlate Atti negati sui concorsi in Comune: esposto a Prefetto e Procura“La richiesta di accesso era stata avanzata nell’esercizio delle prerogative proprie dei consiglieri comunali e con l’obiettivo di svolgere... Piano Traffico fermo al 2016: Ancisi (LpRa) invia un esposto al PrefettoIl vicepresidente del Consiglio comunale segnala il mancato aggiornamento del Pgtu: "Dieci anni di inadempienze invalidano anche le nuove regole su...