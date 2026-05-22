L’errore umano che ha portato alla morte dei 5 sub italiani alle Maldive
Un incidente ha causato la morte di cinque sub italiani alle Maldive. Al momento, non sono ancora chiare le cause dell’accaduto, ma si parla di un possibile errore umano come fattore determinante. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma non sono riusciti a salvare le vite dei sub. La vicenda è sotto indagine e non sono stati resi pubblici dettagli specifici sull’incidente. La notizia ha suscitato attenzione nell’ambiente degli appassionati di immersioni.
«Cosa è successo ai sub italiani alle Maldive? Presto per dirlo, ma in questi casi spesso conta l’errore umano». Jenni Westerlund, 38 anni, fa parte del team finlandese che ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino dalla grotta di Dhekunu Kandu vicino ad Aliathà, sull’atollo di Vaavu. «Si sono persi ed è stato fatale. Purtroppo, nella storia dell’esplorazione subacquea di casi simili ce ne sono tanti», spiega Laura Marroni, Ceo di DAN Europe. La ricostruzione delle ultime ore punta sulla mancanza dell’attrezzatura adatta all’immersione nelle grotte. E sul dosso che forse ha impedito la visibilità dell’uscita. 🔗 Leggi su Open.online
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