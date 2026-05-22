L’errore umano che ha portato alla morte dei 5 sub italiani alle Maldive

Un incidente ha causato la morte di cinque sub italiani alle Maldive. Al momento, non sono ancora chiare le cause dell’accaduto, ma si parla di un possibile errore umano come fattore determinante. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma non sono riusciti a salvare le vite dei sub. La vicenda è sotto indagine e non sono stati resi pubblici dettagli specifici sull’incidente. La notizia ha suscitato attenzione nell’ambiente degli appassionati di immersioni.

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