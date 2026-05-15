Dalla tossicità da ossigeno al panico in grotta | tutte le ipotesi sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive

Cinque sub italiani sono deceduti ieri durante un’immersione vicino ad Alimathaa, una località molto frequentata dagli appassionati di immersioni alle Maldive, a circa 65 chilometri a sud di Malè. Le autorità stanno valutando diverse ipotesi, tra cui una possibile tossicità da ossigeno o un attacco di panico. Le indagini sono in corso e le cause precise della tragedia devono ancora essere accertate. La scena dell’incidente si trova nell’area di una delle località più popolari per le immersioni nell’arcipelago.

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