Dalla tossicità da ossigeno al panico in grotta | tutte le ipotesi sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive
Cinque sub italiani sono deceduti ieri durante un’immersione vicino ad Alimathaa, una località molto frequentata dagli appassionati di immersioni alle Maldive, a circa 65 chilometri a sud di Malè. Le autorità stanno valutando diverse ipotesi, tra cui una possibile tossicità da ossigeno o un attacco di panico. Le indagini sono in corso e le cause precise della tragedia devono ancora essere accertate. La scena dell’incidente si trova nell’area di una delle località più popolari per le immersioni nell’arcipelago.
Da "tossicità da ossigeno" all'attacco di panico: ci sono diverse ipotesi sulla morte dei 5 subacquei italiani, deceduti ieri, 14 magigo, durante un'escursione vicino ad Alimathaa, una delle località più frequentate dagli appassionati di immersioni, a circa 65 chilometri a sud di Malè, alle Maldive. Mentre sono in corso tutte le operazioni di recupero sono in corso le indagini per vagliare tutte le piste plausibili: cosa può essere successo al gruppo, composto comunque da esperti nel campo delle immersioni? Secondo alcuni esperti di immersioni, una delle situazioni che può essersi verificata è quella della "tossicità da ossigeno" o iperossia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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La morte per tossicità da ossigeno, o iperossia, è una delle più drammatiche che possano verificarsi durante un’immersione, una fine orribile. Cinque subacquei italiani hanno perso la vita durante un’immersione nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. facebook
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