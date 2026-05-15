Dalla tossicità da ossigeno al panico in grotta | tutte le ipotesi sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque sub italiani sono deceduti ieri durante un’immersione vicino ad Alimathaa, una località molto frequentata dagli appassionati di immersioni alle Maldive, a circa 65 chilometri a sud di Malè. Le autorità stanno valutando diverse ipotesi, tra cui una possibile tossicità da ossigeno o un attacco di panico. Le indagini sono in corso e le cause precise della tragedia devono ancora essere accertate. La scena dell’incidente si trova nell’area di una delle località più popolari per le immersioni nell’arcipelago.

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Da "tossicità da ossigeno" all'attacco di panico: ci sono diverse ipotesi sulla morte dei 5 subacquei italiani, deceduti ieri, 14 magigo, durante un'escursione vicino ad Alimathaa, una delle località più frequentate dagli appassionati di immersioni, a circa 65 chilometri a sud di Malè, alle Maldive. Mentre sono in corso tutte le operazioni di recupero sono in corso le indagini per vagliare tutte le piste plausibili: cosa può essere successo al gruppo, composto comunque da esperti nel campo delle immersioni? Secondo alcuni esperti di immersioni, una delle situazioni che può essersi verificata è quella della "tossicità da ossigeno" o iperossia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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