Un esperto ha avanzato una nuova ipotesi sulla morte di alcuni sub italiani nelle Maldive, suggerendo che potrebbero essere stati risucchiati da una corrente forte. La teoria si basa sull'osservazione di alcune caratteristiche dei luoghi frequentati dai sub e sulla possibile presenza di un effetto Venturi, che si verifica quando un fluido passa attraverso un restringimento, creando una zona di bassa pressione. Le autorità stanno indagando sulla dinamica degli incidenti e sulle condizioni ambientali in quei punti.

I cinque sub italiani morti alle Maldive potrebbero essere stati trascinati nella grotta dove sono poi rimasti intrappolati, e non esserci entrati volontariamente. A causa di un particolare principio fisico noto come “effetto Venturi“: la particolare conformazione della grotta sottomarina potrebbe aver creato una forte corrente che li ha risucchiati. È questa l’ipotesi sulla tragedia formulata dal presidente della Società italiana di medicina subacquea e iperbarica, Alfonso Bolognini. Sub italiani morti alle Maldive, la nuova ipotesi Niente imprudenza o avventatezza, i cinque sub italiani morti alle Maldive potrebbero essere stati risucchiati da una forte corrente nella grotta dove sono poi rimasti intrappolati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cos'è l'effetto Venturi, nuova ipotesi sulla morte dei sub italiani alle Maldive: la possibile dinamica

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