Lerici potenzia la sicurezza di prossimità per i flussi turistici

Lerici ha annunciato un intervento per rafforzare la presenza delle forze di sicurezza nelle zone più frequentate dai turisti. La scelta arriva in un momento in cui la gestione della sicurezza urbana richiede aggiornamenti continui, specialmente in aree con un alto afflusso di visitatori. L’obiettivo è garantire un'adeguata presenza di personale e migliorare la sorveglianza nelle zone più battute dai visitatori, al fine di mantenere un ambiente sicuro e controllato.

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Lerici (La Spezia), 22 maggio 2026 – La gestione della sicurezza urbana nei territori a forte vocazione ricettiva impone una rimodulazione costante delle forze operative sul campo. L'analisi delle recenti dinamiche di controllo del territorio ha spinto l'amministrazione comunale di Lerici a definire un piano di potenziamento strutturale per il corpo di polizia locale. La decisione giunge a seguito di un tavolo di confronto strategico tra la parte politica, il comandante del presidio territoriale e le rappresentanze sindacali. Il piano di riorganizzazione trae origine dalla necessità di mantenere alti standard di ordine pubblico anche a fronte di repentine criticità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lerici potenzia la sicurezza di prossimità per i flussi turistici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fedriga: meno voli? Puntiamo sul turismo di prossimità e nuovi flussi? Cosa sapere Fedriga punta sul turismo di prossimità a Grado dopo il record di 11 milioni di presenze. Melendugno, i flussi turistici spingono gli introiti della tassa di soggiornoMELENDUGNO – Il Comune di Melendugno ha registrato nel corso del 2025 un consolidamento della propria posizione nel panorama turistico regionale.