Melendugno i flussi turistici spingono gli introiti della tassa di soggiorno

Nel corso del 2025, il Comune di Melendugno ha visto aumentare i ricavi derivanti dalla tassa di soggiorno, grazie a un incremento dei flussi turistici nella zona. La crescita dei visitatori ha contribuito a rafforzare la posizione della località nel panorama turistico regionale, portando a un aumento delle entrate legate al settore. I dati ufficiali evidenziano un trend positivo rispetto agli anni precedenti, confermando l’interesse crescente verso questa destinazione.

MELENDUGNO – Il Comune di Melendugno ha registrato nel corso del 2025 un consolidamento della propria posizione nel panorama turistico regionale. Secondo i dati presentati dall’assessore al ramo, Francesco Stella, durante l’ultima seduta del consiglio comunale, il gettito derivante dall’imposta.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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