Leone XIV agli ambasciatori | ‘La pace non si fa con l’accumulo d’armi

Il Papa ha incontrato gli ambasciatori e ha affermato che la pace non si raggiunge accumulando armi. Durante l'udienza, ha sottolineato che la diplomazia deve trovare nuove strade per sostituire il sistema di sicurezza attuale, che si basa sul possesso di armamenti. Ha inoltre invitato i rappresentanti diplomatici a cambiare approccio, adottando misure concrete per costruire relazioni più solide e genuine tra i paesi, piuttosto che affidarsi esclusivamente alla forza militare.

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? Punti chiave Come può la diplomazia sostituire l'attuale sistema di sicurezza basato sulle armi?. Quali cambiamenti radicali deve adottare un ambasciatore per costruire ponti reali?. Perché il modello economico attuale minaccia la legittimità delle organizzazioni internazionali?. Cosa accadrà ai Paesi fragili se le grandi potenze rifiutano la cooperazione?.? In Breve Incontro a Roma con ambasciatori di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Ciad e Sri Lanka.. Appello al multilateralismo per proteggere i Paesi fragili dai rapporti di forza tra grandi potenze.. Critica al sistema globale che privilegia parametri finanziari rispetto alla dignità delle popolazioni vulnerabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leone XIV agli ambasciatori: ‘La pace non si fa con l’accumulo d’armi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Papa Leone XIV agli Ambasciatori: La Santa Sede non sarà una spettatrice di fronte alle disparità Sullo stesso argomento Papa Leone XIV: “Nazioni rinuncino alle armi e scelgano la pace”“Oggi eleviamo la nostra supplica per la pace nel mondo, chiedendo che le nazioni rinuncino alle armi e scelgano la via del dialogo e della... Papa Leone XIV: “La pace non è uno slogan, non sia fondata su minacce e armi”YAOUNDÉ – Il Papa richiama, nel suo primo discorso in Camerun, la necessità di “rifiutare la logica della violenza e della guerra, per abbracciare... Agli ambasciatori Leone XIV ha affidato il compito di essere ponti di fiducia tra i popoli e la Santa Sede, incoraggiandoli a lavorare per un mondo più giusto, fraterno e pacifico. x.com Leone XIV: agli ambasciatori, nessuna società può dirsi giusta ignorando i poveriNessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può dirsi giusto e umano se misura il proprio successo unicamente con il potere o la prosperità, trascurando coloro che vivono ai margi ... agensir.it Leone XIV: agli ambasciatori, serve una diplomazia che promuova il dialogo e cerchi il consensoServe una diplomazia che promuova il dialogo e cerchi il consenso a tutti i livelli: bilaterale, regionale e multilaterale. Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo oggi nella Sala Clementina gli ambasc ... agensir.it