Nel video dedicato alle intenzioni di preghiera del mese, Papa Leone XIV invita le nazioni a rinunciare alle armi e a scegliere la pace. L'appello si rivolge a tutti i governi e ai leader mondiali, sottolineando l'importanza di abbandonare i conflitti armati. La richiesta si concentra sull'adozione di misure pacifiche per risolvere le tensioni internazionali, evitando l'uso della forza.

“Oggi eleviamo la nostra supplica per la pace nel mondo, chiedendo che le nazioni rinuncino alle armi e scelgano la via del dialogo e della diplomazia“. Nel video per le intenzioni di preghiera del mese di marzo, Papa Leone XIV torna ad invocare un’immediata fine del conflitto in Iran, scatenatosi a seguito degli attacchi congiunti Usa-Israele lo scorso 28 febbraio. Come riporta Vatican News, il video, nel quale il Pontefice prosegue il progetto “Prega con il Papa”, è stato diffuso attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa, in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione. Quello del vicario di Cristo in terra è un accorato... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV: “Nazioni rinuncino alle armi e scelgano la pace”

Papa Leone XIV e Papa Francesco, una sola parola: PaceChi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado...

Papa Leone XIV: “Basta armi, fermare la spirale di violenza”ABBONATI A DAYITALIANEWS L’appello alla pace in Medio Oriente Papa Leone XIV ha espresso grande preoccupazione per gli sviluppi recenti in Medio...

Una raccolta di contenuti su Papa Leone.

Temi più discussi: Il Papa: i leader delle nazioni abbandonino i progetti di morte e rinuncino alle armi; Papa Leone XIV pellegrino fra l’Europa e l’Africa: tre viaggi nel segno del dialogo; La settimana di Papa Leone XIV - La pace è una esigenza urgente; Pubblicato il calendario dei primi Pellegrinaggi di Papa Leone. Impressionante il calendario di impegni - MiL.

Papa lancia un appello drammatico per fermare guerre e progetti di morte nel mondoLa preghiera di Papa Leone XIV per disarmo e pace nel mondo Nel mese di marzo, Papa Leone XIV invita i fedeli di tutto il mondo a pregare Per il disa ... assodigitale.it

Il Papa tuona contro la guerra: I leader delle nazioni abbandonino i progetti di morteÈ dedicato alla pace e al disarmo il videomessaggio diffuso da Papa Leone XIV con le intenzioni di preghiera per il mese di marzo. globalist.it

A partire dall’intenzione di preghiera di Papa Leone per il mese di marzo dedicata al disarmo, la puntata di @chiesatv2000 accende i riflettori sulla pace vista con gli occhi dei bambini. Alle 17.30 su #TV2000 con: Cristina Castelli @Unicatt e la giornalista Ann x.com

A partire dall’intenzione di preghiera di Papa Leone per il mese di marzo dedicata al disarmo, la puntata di Chiesa viva accende i riflettori sulla pace vista con gli occhi dei bambini. Alle 17.30 su #TV2000 con : Cristina Castelli, Università Cattolica del Sacro - facebook.com facebook