Leonardo il nome scelto dall’ad Mariani per la comunicazione

L’azienda ha annunciato il cambio al vertice con l’uscita del precedente amministratore delegato, accompagnata dalla partenza di diversi manager chiave. Al suo posto, Lorenzo Mariani è stato nominato nuovo amministratore delegato e sta formando il suo team di gestione. Tra le decisioni prese, l’azienda ha scelto di comunicare questa transizione con un nome in codice, “Leonardo”. La riorganizzazione coinvolge anche alcune posizioni di alto livello e la definizione di nuove strategie operative.

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Uscito Roberto Cingolani, e con lui buona parte della squadra di manager che aveva portato in azienda, il nuovo amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani, sta costruendo il suo team. Per la comunicazione, che Cingolani aveva affidato con più di qualche mal di pancia interno all’ ex giornalista di Sky Helga Cossu, si sta ragionando sull’ipotesi di dare l’incarico a Stefano Amoroso, che l’arrivo di Cossu aveva messo in ombra e che ora Mariani vorrebbe riportare alla direzione della comunicazione, soprattutto per il lavoro svolto negli ultimi cinque anni sul posizionamento internazionale dell’azienda. Una curiosità: Amoroso, un passato in Dompé Farmaceutica ed Edison prima di trasferirsi nel 2021 in Leonardo, a dicembre 2025 ha giurato come ufficiale della Riserva selezionata dell’esercito. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Leonardo, il nome scelto dall’ad Mariani per la comunicazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mariani ad di Leonardo, all’Enel resta il ticket Cattaneo-ScaroniIl governo scioglie la riserva sulle nomine delle partecipate e sceglie la strada della competenza per rafforzare i campioni nazionali nei settori... Leggi anche: Mef candida Mariani Ad Leonardo, conferma Descalzi (Eni) e Cattaneo (Enel) Leonardo, il nome scelto dall’ad Mariani per la comunicazioneUscito Cingolani, il nuovo ad di Leonardo Mariani sta costruendo il suo team. Addio a Helga Cossu: alla comunicazione ... lettera43.it Diletta Leotta e Loris Karius genitori bis: è nato il piccolo LeonardoLa coppia ha annunciato la nascita del secondogenito condividendo teneri scatti di famiglia, tra emozione, amore e tutta l’euforia di questo nuovo capitolo insieme ... msn.com