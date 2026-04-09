Mef candida Mariani Ad Leonardo conferma Descalzi Eni e Cattaneo Enel

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato di Leonardo, confermando la candidatura anche da parte di alcuni protagonisti del settore energetico. La nomina arriva in un contesto di cambiamenti alla guida dell’azienda, con Francesco Macrì confermato presidente e Roberto Cingolani che lascia il ruolo di amministratore delegato. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Milano, 9 apr. (askanews) – Nuovi vertici per Leonardo, con Francesco Macrì presidente e Lorenzo Mariani (numero uno di Mbda Italia) amministratore delegato al posto di Roberto Cingolani. Vertici rinnovati anche per Enav: Sandro Pappalardo da Ita Airways approda alla presidenza e Igor De Biasio (attuale presidente di Terna) sarà il nuovo amministratore delegato. All’Eni conferma per l’amministratore delegato Claudio Descalzi, mentre alla presidenza arriva Giuseppina Di Foggia (attuale AD di Terna). Confermati i vertici di Enel (Flavio Cattaneo e Paolo Scaroni). Sono le scelte del ministero dell’Economia e delle Finanze, che di concerto con il ministero di Imprese e Made in Italy ha depositato le liste per il rinnovo dei Cda in vista delle assemblee societarie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Lorenzo Mariani nuovo ad di Leonardo. Cattaneo confermato all'Enel, Descalzi all'EniIn vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell'Economia, come azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo... Mariani nuovo a.d di Leonardo, Cattaneo confermato all'Enel, Descalzi all'EniIn vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell'Economia, come azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo... Temi più discussi: Leonardo: Mef candida Mariani a.d. e Macri' presidente (RCO); ##Mef candida Mariani Ad Leonardo, conferma Descalzi (Eni) e Cattaneo (Enel); Iran, Meloni sente premier Pakistan Sharif: Italia sostiene negoziato; La de-escalation mette le ali alle compagnie aeree. Titoli in rialzo. Mef candida Mariani Ad Leonardo, conferma Descalzi (Eni) e Cattaneo (Enel)Milano, 9 apr. (askanews) – Nuovi vertici per Leonardo, con Francesco Macrì presidente e Lorenzo Mariani (numero uno di Mbda Italia) amministratore delegato al posto di Roberto Cingolani. Vertici rinn ... askanews.it Nomine, la lista del Mef. Confermato Descalzi a Eni, Mariani nuovo ad di LeonardoCon riferimento all'assemblea degli azionisti di Enel convocata per il prossimo 12 maggio, il Mef - titolare del 23,59% del capitale - ha depositato, di concerto con il Ministero delle imprese e del ... huffingtonpost.it