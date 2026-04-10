Mariani ad di Leonardo all’Enel resta il ticket Cattaneo-Scaroni

Il governo ha deciso di procedere con le nomine delle principali partecipate statali, puntando su figure che garantiscano competenza e stabilità. Tra le scelte annunciate, il ruolo di amministratore delegato di una grande azienda energetica è stato affidato a un dirigente di lunga esperienza. Per quanto riguarda le altre società, rimangono in carica i rappresentanti di riferimento, senza cambiamenti significativi. La decisione completa il quadro delle nomine ufficiali nelle aziende di settore.

Il governo scioglie la riserva sulle nomine delle partecipate e sceglie la strada della competenza per rafforzare i campioni nazionali nei settori strategici. Con il deposito delle liste per i consigli di amministrazione di Enel, Eni, Leonardo ed Enav, il ministero dell’Economia guidato da Giancarlo Giorgetti ha confermato una linea improntata alla stabilità dei grandi complessi industriali e alla valorizzazione dei profili manageriali. Ad accompagnare le indicazioni del Tesoro il messaggio del ministro che ha ringraziato i presidenti, gli amministratori delegati, i consiglieri uscenti «per l’impegno profuso in questi anni augurando buon lavoro ai confermati e ai nuovi entrati». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mariani ad di Leonardo, all’Enel resta il ticket Cattaneo-Scaroni Lorenzo Mariani nuovo ad di Leonardo. Cattaneo confermato all'Enel, Descalzi all'EniIn vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell'Economia, come azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo... Leggi anche: Mef candida Mariani Ad Leonardo, conferma Descalzi (Eni) e Cattaneo (Enel) Temi più discussi: Mariani vince la corsa a Leonardo. Conferme per Descalzi e Cattaneo; Mariani nuovo a.d di Leonardo, Cattaneo confermato all'Enel, Descalzi all'Eni; Nomine, Descalzi confermato ad Eni. Mariani alla guida di Leonardo, Cattaneo ancora a Enel; Mariani ad di Leonardo, all’Enel resta il ticket Cattaneo-Scaroni. Mariani ad di Leonardo, all’Enel resta il ticket Cattaneo-ScaroniIl Mef deposita le liste per rinnovare i vertici: Di Foggia presidente Eni con Descalzi ad, de Biasio in Enav Il governo scioglie la riserva sulle nomine delle partecipate e sceglie la strada della co ... ilgiornale.it Mef candida Mariani Ad Leonardo, conferma Descalzi (Eni) e Cattaneo (Enel)Milano, 9 apr. (askanews) – Nuovi vertici per Leonardo, con Francesco Macrì presidente e Lorenzo Mariani (numero uno di Mbda Italia) amministratore delegato al posto di Roberto Cingolani. Vertici rinn ... askanews.it Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo. All'Enel il Mef indica per la riconferma Flavio Cattaneo per il ruolo di ad e Paolo Scaroni per la presidenza. Per l'Eni il ministero - facebook.com facebook Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo. All'Enel il Mef indica per la riconferma Flavio Cattaneo per il ruolo di ad e Paolo Scaroni per la presidenza. Per l'Eni il ministero x.com