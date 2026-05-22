Leonardo firma un accordo da 320 milioni per armare le nuove navi lanciamissili del Kuwait nel Golfo
Un accordo da 320 milioni di euro è stato firmato per fornire armi alle nuove navi lanciamissili destinatarie del Kuwait nel Golfo Persico. Le tensioni nella regione hanno portato a un aumento degli investimenti militari e delle commesse nel settore della difesa. L’Italia è tra i paesi coinvolti in questa attività, con aziende che partecipano a contratti di questo tipo. La firma dell’accordo segna una fase significativa nelle forniture di sistemi militari destinati alle forze navali del Kuwait.
Le tensioni nel Golfo Persico continuano a spingere i programmi di ammodernamento militare della regione, trainando gli affari dell'industria della difesa, anche quella italiana. Leonardo ha appena siglato un contratto da 320 milioni di euro (circa 1,3 miliardi di dirham) con la Abu Dhabi Ship. 🔗 Leggi su Today.it
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