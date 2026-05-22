Leonardo firma un accordo da 320 milioni per armare le nuove navi lanciamissili del Kuwait nel Golfo

Un accordo da 320 milioni di euro è stato firmato per fornire armi alle nuove navi lanciamissili destinatarie del Kuwait nel Golfo Persico. Le tensioni nella regione hanno portato a un aumento degli investimenti militari e delle commesse nel settore della difesa. L’Italia è tra i paesi coinvolti in questa attività, con aziende che partecipano a contratti di questo tipo. La firma dell’accordo segna una fase significativa nelle forniture di sistemi militari destinati alle forze navali del Kuwait.

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