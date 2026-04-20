Il Kuwait Petroleum ha deciso di sospendere alcune consegne di greggio e prodotti raffinati attivando una clausola di forza maggiore. La misura è stata adottata a causa di criticità operative nella regione del Golfo Persico. La decisione riguarda specifici contratti di fornitura e si riferisce a consegne programmate che saranno temporaneamente interrotte. La sospensione è stata comunicata ufficialmente alle parti coinvolte senza ulteriori dettagli sulle cause precise dei problemi operativi.

La Kuwait Petroleum ha attivato una clausola contrattuale di forza maggiore che impone la sospensione di alcune consegne programmate di greggio e prodotti raffinati, a causa delle criticità operative nel Golfo Persico. La decisione, comunicata lo scorso venerdì ai clienti, non comporterà un blocco totale delle forniture, ma introduce il rischio concreto di ritardi logistici e riduzioni dei volumi verso i mercati internazionali. L’impatto della clausola di forza maggiore sui flussi energetici globali. La notifica inviata dalla compagnia petrolifera statale del Kuwait segna un momento di forte pressione per le catene di approvvigionamento, specialmente per le aziende situate in Europa e in Asia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petrolio in crisi: il Kuwait blocca le forniture per tensioni nel Golfo

Iran War: Kuwait Refinery Hit; UAE Gas Complex in Flames | Firstpost Live | N18G

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