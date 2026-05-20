Leonardo cresce nel Golfo con la commessa navale per il Kuwait

Un'azienda specializzata nel settore navale militare ha annunciato la firma di un nuovo contratto con una divisione navale di un grande gruppo industriale. La commessa riguarda la realizzazione di componenti e servizi per una flotta destinata a un cliente del Golfo. Il contratto si inserisce in un progetto di espansione internazionale e rafforza la presenza dell'azienda nella regione. La firma è avvenuta di recente e coinvolge diverse fasi di consegna e assistenza tecnica.

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Leonardo consolida la propria presenza nel settore navale militare con un nuovo contratto con Abu Dhabi Ship Building, divisione navale del gruppo EDGE. L’accordo riguarda la fornitura di sistemi di combattimento navali di nuova generazione nella configurazione Falaj 3, destinati alle nuove unità del programma Al Dorra della Marina del Kuwait. Il valore stimato è di circa 320 milioni di euro. La commessa rafforza una relazione industriale già strutturata tra Leonardo, EDGE e ADSB, costruita su oltre vent’anni di collaborazione e sulla consegna di più di 25 unità navali. Un asse industriale già collaudato. L’intesa non riguarda solo una fornitura tecnologica. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Leonardo cresce nel Golfo con la commessa navale per il Kuwait ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blocco navale nel Golfo: la mossa di Trump per soffocare l’IranDonald Trump ha condiviso stamattina sul proprio profilo Truth un contenuto che delinea una strategia di pressione economica estrema contro Teheran. Petrolio in crisi: il Kuwait blocca le forniture per tensioni nel GolfoLa Kuwait Petroleum ha attivato una clausola contrattuale di forza maggiore che impone la sospensione di alcune consegne programmate di greggio e... Leonardo accelera nel Golfo Persico: contratto da 320 milioni per la Marina del KuwaitLeonardo fornirà sistemi di combattimento navali di nuova generazione per il programma Al Dorra. Un passo verso la creazione di una joint venture con Edge Group ... milanofinanza.it Leonardo si aggiudica un contratto da 320 milioni per la Marina del KuwaitIl nuovo contratto consolida la relazione tra Leonardo e Adsb. Leonardo fornirà sistemi di combattimento navali avanzati, cruciali per la modernizzazione e il potenziamento della flotta kuwaitiana. L' ... it.blastingnews.com