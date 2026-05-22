La fine del Grande Fratello Vip 8 ha portato a un’esplosione di tensioni tra alcuni dei protagonisti, dopo settimane di apparente calma. In particolare, si sono verificati nuovi scontri tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, con quest’ultima accusata di falsità. Durante una recente dichiarazione pubblica, Elia ha espresso un giudizio molto diretto, definendo Mussolini “falsa” e dicendo di non poterla sopportare. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, suscitando reazioni e commenti tra il pubblico.

La finale del Grande Fratello Vip 8 ha lasciato strascichi pesantissimi. Se durante gli ultimi giorni nella Casa sembrava essere arrivata una tregua tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, fuori dal reality tutto è nuovamente esploso nel giro di poche ore. La sconfitta incassata da Antonella Elia continua infatti a far discutere. L’ex concorrente, arrivata seconda dietro alla sua storica rivale, ha rilasciato dichiarazioni durissime nelle quali ha confessato di aver preso molto male il risultato finale. Antonella Elia non accetta la sconfitta. Pochi minuti dopo la proclamazione della vincitrice, Antonella Elia aveva già mostrato tutta la sua delusione durante la diretta su Mediaset Extra. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Lei è falsa, non la sopporto”: Elia senza freni contro Alessandra Mussolini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: GF VIP, sfogo di Alessandra Mussolini su Antonella Elia: “Non la sopporto più”

Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: “Credevo in lei, mi ero affezionata ma è patetica e squallida”Il rapporto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini è ormai ai ferri corti e le due lo hanno dimostrato anche in diretta tv.

Ho preso male la sconfitta. Lei è falsa, non la sopporto: Antonella Elia punge ancora Alessandra MussoliniAntonella Elia torna ad attaccare Alessandra Mussolini dopo la finale del Grande Fratello Vip 8: nuove accuse, frecciate e polemiche infiammano il post reality. quilink.it

Alessandra Mussolini sul GF VIP: Ho pensato di abbandonare per un litigio. La verità sui copioniAlessandra Mussolini ha vinto il GF VIP, perché è stata fondamentalmente autentica: Non esistono copioni o condizionamenti ... dilei.it