Legnaro istituzioni a confronto per la sicurezza idraulica del territorio

Da padovaoggi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio si è svolto un convegno a Legnaro intitolato “La Nostra Acqua dai colli al mare - Sinergia tra Enti del territorio”, promosso dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse istituzioni locali e regionali, che si sono confrontati sui temi legati alla gestione delle risorse idriche e alla sicurezza idraulica del territorio. La discussione ha riguardato interventi e collaborazioni tra enti per migliorare la tutela delle aree a rischio alluvione.

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Lunedì 18 maggio si è tenuto il convegno “La Nostra Acqua dai colli al mare - Sinergia tra Enti del territorio”, organizzato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione, nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione. All'incontro hanno partecipato rappresentanti delle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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