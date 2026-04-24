La regione ha annunciato un investimento di 160 milioni di euro destinato alla sicurezza idraulica dei fiumi Lamone, Senio e Santerno. L’obiettivo è migliorare la protezione contro le alluvioni e ridurre i rischi legati alle piene. I lavori prevedono interventi di regimentazione, sistemazioni idrauliche e consolidamenti lungo i corsi d’acqua interessati. La cifra è stata destinata a interventi specifici per rafforzare le strutture e la gestione delle acque nel territorio.

? Cosa sapere La Regione investe 160 milioni di euro per la sicurezza idraulica di Lamone, Senio e Santerno.. Il piano mira a proteggere il territorio ravennate dai rischi di esondazione e dai vincoli.. A Lugo, mercoledì sera, il presidente della Regione de Pascale ha affrontato le preoccupazioni dei cittadini riguardo alla sicurezza idraulica di Lamone, Senio e Santerno, illustrando un piano che vede già 80,2 milioni di euro investiti e altri 80,9 milioni tra cantieri attivi e progetti futuri. L’assemblea pubblica ha riunito figure chiave per la gestione del territorio: al tavolo sono seduti la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile Rontini, il vicecommissario straordinario alla ricostruzione Loffredo e il segretario generale AdbPo Delpiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza idraulica: 160 milioni per proteggere i fiumi del territorio

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