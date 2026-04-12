Sicurezza idraulica e cura del territorio in fase operativa

La Regione ha approvato il Piano delle attività di bonifica 2026 del Consorzio Toscana Nord, concentrandosi sulla sicurezza idraulica e sulla tutela del territorio. Le operazioni previste riguardano interventi mirati per migliorare la gestione delle risorse idriche e prevenire situazioni di rischio legate a eventi atmosferici estremi. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle scorse settimane, segnando l’inizio delle attività programmate per il prossimo anno.

La Regione ha dato il via libera al Piano delle attività di bonifica 2026 del Consorzio Toscana Nord. Con l’approvazione del documento, parte una nuova stagione di lavori che interesserà tutto il comprensorio sui 64 Comuni che fanno parte del comprensorio consortile. È il passaggio che trasforma la programmazione in operatività: oltre 19 milioni di euro di interventi che garantiscono la sicurezza idraulica, il funzionamento delle opere e la cura quotidiana del territorio. Un piano che non resta sulla carta, ma che si traduce in cantieri diffusi, già pronti a partire nei diversi bacini. La manutenzione ordinaria non è un insieme indistinto di lavori: è un sistema complesso che tiene insieme corsi d’acqua, canali, opere idrauliche e impianti di sollevamento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza idraulica e cura del territorio in fase operativa Anbi Lazio: sicurezza idraulica e tutela del territorio nel sud pontinoNel corso del mese di gennaio 2026 il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ha portato avanti un articolato programma di manutenzione ordinaria della... Bonifica Parmense, 3000 chilometri di sfalci per la sicurezza idraulica del territorioAnche per l’anno appena terminato si è concluso il servizio di sfalcio dei canali consortili nel territorio di pianura: la Bonifica Parmense, in... Atteindre l'Excellence - Robert Greene | Mastery - Robert Greene, with subtitles + Free PDF