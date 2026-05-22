Legge sui social Marianna Madia | È necessaria Giorgia Meloni cambi idea
Una proposta di legge sui social è stata presentata, con Marianna Madia che ha dichiarato l’importanza di questa normativa e ha invitato la premier a riconsiderare la posizione. Madia ha affermato che il provvedimento attuale non è sufficiente a affrontare le problematiche legate agli effetti dei contenuti digitali. La discussione si concentra sulla necessità di intervenire per regolamentare meglio l’ambiente online, ma non sono state fornite ulteriori dettagli sulle misure specifiche o sulle tempistiche di approvazione.
“Questo provvedimento non basta per risolvere un problema complesso come quello degli effetti che scaturiscono dall’uso prematuro dei social da parte dei bambini e degli adolescenti, ma è necessario per far sì che le piattaforme controllino l’età dei loro utenti e per determinare una maggior sensibilità nel Paese”. Così la deputata Marianna Madia (Italia Viva), già ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione nei governi Renzi e Gentiloni, illustra l’importanza strategica del Disegno di legge sulla Tutela dei minori nella dimensione digitale di cui è prima firmataria alla Camera dei Deputati. Il documento, che prevede l’introduzione di un’età minima per accedere ai social media, è finalizzato a tutelare i più giovani dalle criticità che possono scaturire da un uso inconsapevole della rete. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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