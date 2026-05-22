Legge sui social Marianna Madia | È necessaria Giorgia Meloni cambi idea

Una proposta di legge sui social è stata presentata, con Marianna Madia che ha dichiarato l’importanza di questa normativa e ha invitato la premier a riconsiderare la posizione. Madia ha affermato che il provvedimento attuale non è sufficiente a affrontare le problematiche legate agli effetti dei contenuti digitali. La discussione si concentra sulla necessità di intervenire per regolamentare meglio l’ambiente online, ma non sono state fornite ulteriori dettagli sulle misure specifiche o sulle tempistiche di approvazione.

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