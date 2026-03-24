Fosse Ardeatine Roma ricorda le vittime della strage nazifascista | Senza memoria non si ha futuro

A 82 anni dalla strage delle Fosse Ardeatine, si è svolta una cerimonia in Campidoglio per commemorare le 335 vittime uccise dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Il sindaco ha partecipato all’evento e ha ricordato l’importanza di mantenere viva la memoria di quegli eventi, evidenziando le responsabilità del fascismo e del nazismo. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.