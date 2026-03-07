Esplosione a Dubai durante l’attacco iraniano | droni intercettati detriti colpiscono una torre

Nel tardo pomeriggio di sabato 7 marzo, Dubai ha registrato un’esplosione intensa causata dall’attacco di droni e missili provenienti dall’Iran. Durante l’attacco, i droni sono stati intercettati, mentre alcuni detriti hanno colpito una torre della città. L’incidente ha provocato danni e ha suscitato immediatamente preoccupazioni sulla sicurezza nella regione.

Cosa è successo a Dubai durante l’attacco con droni e missili?. Una forte esplosione ha scosso Dubai nel tardo pomeriggio di sabato 7 marzo, riaccendendo le tensioni nel Golfo Persico già attraversato da una pericolosa escalation militare. Il boato, avvertito intorno alle 17:45 ora italiana, è stato percepito in diverse zone della città. Secondo i giornalisti dell’agenzia Afp presenti sul posto, l’esplosione è avvenuta mentre l’Iran stava lanciando missili e droni verso obiettivi nella regione. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti avevano poco prima segnalato la presenza di minacce missilistiche e droni in arrivo dal territorio iraniano. Dopo il potente botto, numerosi residenti hanno riferito di aver sentito sirene di ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Esplosione e missili intercettati su Dubai, dagli Emirati Arabi la testimonianza dell'imprenditore teatino Cucchiarelli [VIDEO]Un sabato qualunque nell'isola del lusso e del divertimento, funestato da un'esplosione nell'isola artificiale di The Palm, opera ingegneristica da...

Dubai, drone dall’Iran colpisce l’aeroporto: le immagini dell'esplosioneUn drone dall'Iran ha colpito l'aeroporto di Dubai. Le immagini dell'esplosione hanno fatto il giro del web. I passeggeri in attesa dei voli erano stati ... lapresse.it

Attacco Dubai, l’appello al Governo di Giovanni: Siamo cittadini dimenticati in zona di guerraEsplosioni a Dubai (Adnkronos)Attacco Dubai Sono tante le cause che hanno portato allo scoppio ... msn.com

