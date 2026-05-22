Lega e caso Modena | il potere politico sfida lo stallo legislativo

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si sono intensificate le discussioni sul ruolo della Lega nel caso Modena, con alcune azioni che sembrano mettere in discussione il rispetto delle procedure istituzionali. La situazione evidenzia come le forze politiche possano intervenire in modo diretto, bypassando le consuete dinamiche legislative. Intanto, il Parlamento appare sempre più incapace di approvare nuove leggi o di intervenire efficacemente sui temi più delicati, lasciando spazio a interventi di altra natura.

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? Punti chiave Come può la Lega scavalcare le istituzioni con il caso Modena?. Perché il potere legislativo sembra ormai svuotato di ogni funzione?. Chi sta guidando la nuova agenda politica attraverso i canali alternativi?. Quali conseguenze avrà questo stallo sulla percezione del voto dei cittadini?.? In Breve Programma Pecore Elettriche analizza temi politici e culturali dal lunedì al venerdì.. Format ispirato all'opera di Philip Dick intreccia politica e cultura popolare.. Spostamento del consenso verso il dibattito quotidiano svuota i processi decisionali formali..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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