In Italia, la segretaria della Cisl ha lanciato un appello per superare lo stallo politico attuale. A Roma, ha sottolineato la necessità di intervenire su occupazione e investimenti per evitare una paralisi nelle decisioni del paese. La richiesta mira a mantenere attivi i processi di governo e a prevenire blocchi che possano rallentare la ripresa economica. La situazione politica rimane al centro dell’attenzione pubblica e sindacale.

? Cosa sapere A Roma la segretaria Cisl Daniela Fumarola chiede di superare lo stallo politico.. Il sindacato punta su occupazione e investimenti per evitare la paralisi decisionale nazionale.. A Roma, durante il convegno dedicato ai quarant’anni della Legge quadro per la riforma della Polizia Locale organizzato dalla Fp Cisl nazionale, Daniela Fumarola ha lanciato un appello urgente per superare le divisioni politiche e affrontare la crisi che colpisce cittadini, imprese e prospettive del Paese. La segretaria generale della Cisl ha espresso una forte preoccupazione riguardo al clima di scontro tra la maggioranza e le opposizioni, definendo le recenti dichiarazioni di Giorgetti come una semplice fotografia della realtà attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia in crisi: l’appello della Cisl per fermare lo stallo politico

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