Recenti sondaggi indicano che le coalizioni politiche sono separate da appena lo 0,1% di preferenze, una differenza molto sottile che potrebbe influenzare l'esito delle prossime consultazioni. Questa minima variazione potrebbe determinare quale schieramento ottiene la maggioranza di seggi, rendendo possibile un esito incerto anche con margini di voto molto stretti. In caso di risultato di parità, l’ago della bilancia potrebbe essere rappresentato da uno o due seggi, lasciando aperto il rischio di uno stallo politico.

? Punti chiave Come cambierebbe il Parlamento con lo 0,1% di differenza?. Chi diventerebbe l'ago della bilancia in caso di stallo?. Perché la nuova riforma potrebbe favorire proprio l'opposizione?. Quali seggi extra garantirebbe il premio di maggioranza alla coalizione vincente?.? In Breve Campo largo al 45,1% contro il 45% del centrodestra secondo Youtrend.. Rosatellum porterebbe il campo largo a 200 seggi alla Camera e 98 al Senato.. Nuova riforma prevede premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato.. Con il premio il campo largo raggiungerebbe 216 seggi alla Camera..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggi: lo 0,1% separa le coalizioni e rischia lo stallo politico

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