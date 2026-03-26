Nella vigilia del Gran Premio di Suzuka, terzo appuntamento della stagione di Formula 1, il pilota di una delle scuderie principali esprime fiducia nel potenziale della propria squadra. Pur riconoscendo la superiorità attuale di un’altra casa, afferma che con impegno e miglioramenti è possibile competere e superare la concorrenza. Leclerc ha dichiarato che, anche se sarà difficile, la vittoria resta un obiettivo raggiungibile.

Sarà dura ma si può fare. Nella vigilia del week end che vedrà la Formula 1 sul Gran Premio di Suzuka, in Giappone, per il terzo appuntamento della stagione Charles Leclerc lancia un segnale di ottimismo. Il pilota monegasco è consapevole che in questo momento le Mercedes sono più avanti delle Ferrari, ma a Maranello stanno lavorando per migliorare la macchina e la stagione è ancora molto lunga. Lontani ma non troppo, questo è stato comunque il primo verdetto emerso dalle gare in Australia e in Cina dove le Rosse sono state le uniche a dimostrare di poter insidiare le “frecce d’argento”. A Suzuka per vincere Ma in Giappone si scriverà un’altra storia e anche se Russell e Antonelli partono favorite il team di Maranello punta senza mezzi termini alla prima vittoria della stagione, un successo che nel 2025 non è mai arrivato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leclerc ci crede: “Mercedes avanti ma la Ferrari presto può batterla”

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