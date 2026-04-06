F1 | Mercedes domina ma il piano ADUO può salvare Ferrari

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Kimi Antonelli guida la classifica piloti dopo tre appuntamenti, mentre la Mercedes domina il campionato costruttori con 45 punti di vantaggio sulla Ferrari, grazie a una superiorità tecnica che potrebbe essere scossa dal nuovo sistema di bilanciamento dei motori in vista del Gran Premio di Miami. Il dominio delle Frecce d’Argento si è concretizzato con vittorie in ogni gara partita da pole position. Antonelli, che ha trionfato nelle ultime due corse tra Cina e Giappone, precede George Russell nella graduatoria individuale. La W17 si distingue per un peso ottimale, a differenza della MCL40 di McLaren che risulta invece sovrappeso. Questo fattore, unito a una conoscenza più profonda dell’unità motrice rispetto ai clienti, ha permesso al team ufficiale di staccare gli avversari in qualifica con un distacco medio di 0,497 secondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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