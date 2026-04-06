Andrea Kimi Antonelli guida la classifica piloti dopo tre appuntamenti, mentre la Mercedes domina il campionato costruttori con 45 punti di vantaggio sulla Ferrari, grazie a una superiorità tecnica che potrebbe essere scossa dal nuovo sistema di bilanciamento dei motori in vista del Gran Premio di Miami. Il dominio delle Frecce d’Argento si è concretizzato con vittorie in ogni gara partita da pole position. Antonelli, che ha trionfato nelle ultime due corse tra Cina e Giappone, precede George Russell nella graduatoria individuale. La W17 si distingue per un peso ottimale, a differenza della MCL40 di McLaren che risulta invece sovrappeso. Questo fattore, unito a una conoscenza più profonda dell’unità motrice rispetto ai clienti, ha permesso al team ufficiale di staccare gli avversari in qualifica con un distacco medio di 0,497 secondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1: Mercedes domina, ma il piano ADUO può salvare Ferrari

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F1, scatta l’ADUO: può aiutare Ferrari, Mercedes subito penalizzata?Nel mondo della Formula 1 la battaglia tecnologica non riguarda solo aerodinamica e strategie, ma soprattutto la cosiddetta politica.

Temi più discussi: F1 – Giappone, giorno 2: Kimi Antonelli della Mercedes domina a Suzuka; Kimi Antonelli conquista la pole in Giappone: Mercedes domina, Ferrari dietro; Antonelli domina Suzuka: seconda vittoria consecutiva in F1 e leadership mondiale a soli 19 anni; Risultati F1 di oggi: la Mercedes domina, la Ferrari perde terreno nelle FP1 del GP del Giappone.

F1 2026: Mercedes domina in Australia e guida la classifica costruttoriIl Mondiale Costruttori di Formula 1 2026 ha preso il via con il Gran Premio d'Australia, dove la Mercedes ha subito dimostrato la sua superiorità, conquistando il massimo dei punti e portandosi in te ... it.blastingnews.com

F1, Toto Wolff mette le mani avanti: arriva un segnale pro FerrariToto Wolff ritiene possibile una rimonta degli avversari. L’austriaco scimmiotta lo stile dell’amico rivale Frederic Vasseur. reportmotori.it

MERCEDES DOMINA - Mercedes domina l’avvio di stagione: 3 gare, 3 vittorie e margine netto sugli avversari. Storicamente chi parte così porta a casa almeno un titolo, e se a Miami arriverà un’altra prima fila completa, la squadra stabilirà un record assoluto. facebook

Il 19enne Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, domina il Gp del Giappone, diventando così il primo under 20 a vincere due gare in F1. Antonelli è ora il leader della classifica. Al secondo posto della gara Piastri, al terzo Leclerc. Gli aggiornamenti su Repubbli x.com