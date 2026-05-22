Lecco augura a Schlein di essere investita | bufera sulla leghista Piazza Sospesa dal partito Meloni | Superato ogni limite

A Lecco si è scatenata una polemica dopo un commento su social media di Debora Piazza, ex consigliera comunale e segretaria di partito, rivolta alla leader del Partito democratico, Elly Schlein. Il post ha suscitato reazioni e critiche, portando alla sospensione di Piazza dal suo partito. La premier ha commentato la vicenda affermando che si è superato ogni limite. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e tra gli esponenti politici locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Bufera a Lecco per il commento social della segretaria e consigliera comunale di Barzanò, e ormai ex esponente della Lega Debora Piazza, contro la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Sotto la diretta su Facebook del comizio della leader dem a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Piazza scrive in un chiaro e inequivocabile riferimento a quanto successo a Modena sabato pomeriggio: "Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore". Frasi che le costano la sospensione immediata dal Carroccio. "Come Lega Lombarda e Lega lecchese prendiamo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lecco, augura a Schlein di essere investita: bufera sulla leghista Piazza. Sospesa dal partito. Meloni: "Superato ogni limite" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Augura a Schlein di essere investita come i pedoni di Modena, sospesa consigliera comunale della LegaBarzanò, 22 maggio 2026 – L’attacco shock a Elly Schlein, l’ondata di proteste e la sospensione da parte del suo stesso partito, la Lega. La leghista Piazza evoca Modena al comizio di Schlein: sospesa. Meloni: «Parole inaccettabili»Si è chiusa in polemica la campagna elettorale a Lecco , che domenica 24 maggio sarà chiamata a rinnovare l’amministrazione comunale. Lecco, augura a Schlein di essere investita: bufera sulla leghista Piazza. Sospesa dal partito. Meloni: Superato ogni limiteSotto la diretta su Facebook del comizio della leader dem a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Piazza scrive in un chiaro e inequivocabile riferimento a quanto successo a Modena sabato ... ilgiornale.it Lecco, augura a Schlein di essere investita al comizio: bufera sulla leghista Piazza, il partito la sospende. Meloni: Superato il limiteIl post in cui allude ai drammatici fatti di Modena. Poi le scuse. Interviene anche la premier: Solidale con Schlein ... msn.com