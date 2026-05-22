Augura a Schlein di essere investita come i pedoni di Modena sospesa consigliera comunale della Lega

Da ilgiorno.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 maggio 2026, a Barzanò, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: un messaggio rivolto alla leader del partito di opposizione, che desidera essere investita come i pedoni di Modena. Contestualmente, una consigliera comunale della Lega è stata sospesa dal suo incarico. L’evento si inserisce in un contesto di tensioni politiche e proteste che hanno coinvolto i membri del partito di maggioranza e opposizione, generando reazioni e discussioni pubbliche.

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Barzanò, 22 maggio 2026 – L’attacco shock a Elly Schlein, l’ondata di proteste e la sospensione da parte del suo stesso partito, la Lega. È costata carissima a Debora Piazza, segretaria e consigliera comunale a Barzanò, un commento francamente poco accettabile postato sotto la diretta Facebook dell'iniziativa con la leader del Pd e il candidato sindaco del centrosinistra di Lecco, Mauro Gattinoni.  Piazza è arrivata a evocare i recenti fatti di Modena, la tentata strage di Salim El Koudri, per criticare Schlein e la sua azione politica. Cosa ha detto. “Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani e che passa di lì e ci fa un favore? ”, ha scritto Piazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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