Augura a Schlein di essere investita come i pedoni di Modena sospesa consigliera comunale della Lega

Il 22 maggio 2026, a Barzanò, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: un messaggio rivolto alla leader del partito di opposizione, che desidera essere investita come i pedoni di Modena. Contestualmente, una consigliera comunale della Lega è stata sospesa dal suo incarico. L’evento si inserisce in un contesto di tensioni politiche e proteste che hanno coinvolto i membri del partito di maggioranza e opposizione, generando reazioni e discussioni pubbliche.

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