La leghista Piazza evoca Modena al comizio di Schlein | sospesa Meloni | Parole inaccettabili

Da ilsole24ore.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un comizio di una leader di partito di opposizione, una consigliera comunale della Lega ha scritto sui social un messaggio che fa riferimento a Modena, utilizzando toni considerati offensivi e inappropriati. La frase include insulti rivolti a una persona che, secondo quanto scritto, avrebbe problemi di depressione e disoccupazione, e che avrebbe offeso i cristiani di passaggio. La leader di partito ha definito le parole inaccettabili e ha annunciato che è stata sospesa.

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