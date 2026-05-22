La leghista Piazza evoca Modena al comizio di Schlein | sospesa Meloni | Parole inaccettabili
Durante un comizio di una leader di partito di opposizione, una consigliera comunale della Lega ha scritto sui social un messaggio che fa riferimento a Modena, utilizzando toni considerati offensivi e inappropriati. La frase include insulti rivolti a una persona che, secondo quanto scritto, avrebbe problemi di depressione e disoccupazione, e che avrebbe offeso i cristiani di passaggio. La leader di partito ha definito le parole inaccettabili e ha annunciato che è stata sospesa.
Si è chiusa in polemica la campagna elettorale a Lecco, che domenica 24 maggio sarà chiamata a rinnovare l’amministrazione comunale. A sollevarla sono state le parole sui social di Debora Piazza. Nel commentare la presenza ieri in piazza Cermenati della segretaria Pd Elly Schlein, la segretaria e consigliera comunale della Lega a Barzanò, nonché responsabile regionale del Dipartimento Lega per il benessere degli animali, ha scritto: “Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore”. Solidarietà alla segretaria del Pd è stata espressa dalla premier Giorgia... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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