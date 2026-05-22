A Lecce, il centrocampista Ramadani è tornato disponibile per il Genoa. Lo stadio Via del Mare registra un tutto esaurito per la partita in corso. La banda e Pierotti continuano a svolgere esercizi individuali e non sono ancora stati inseriti in gruppo, anche se ci sono segnali positivi riguardo al loro recupero. La squadra si prepara alla sfida con alcuni giocatori ancora in fase di recupero, mentre altri si allenano regolarmente.

Sarà sold out lo stadio Via del Mare di Lecce per la sfida di domenica contro il Genoa (ore 20.45). A comunicarlo ufficialmente è stato ieri pomeriggio il club salentino: i pochi biglietti disponibili (gli abbonati sono oltre 22mila) sono stati polverizzati in brevissimo tempo. Intanto nella seduta di lavoro di ieri a Martignano, Ylber Ramadani si è allenato parzialmente con il gruppo e quindi sarà disponibile per l’ultima sfida di campionato, in cui il mediano albanese raggiungerà la centesima presenza in Serie A con la maglia del Lecce. Lameck Banda e Santiago Pierotti, invece, hanno continuato con un lavoro differenziato per superare i problemi fisici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lecce, per il Genoa Ramadani torna a disposizione. Via del Mare tutto esaurito

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