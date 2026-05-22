Le verità su Ben Gvir e sulla Flottilla vanno dette tutte e tutte insieme
Le vicende legate a Itamar Ben Gvir e alle flottiglie sono al centro di molte discussioni. Le azioni delle flottiglie sono state oggetto di violenze, mentre Ben Gvir è stato coinvolto in interventi che hanno attirato attenzione e critiche. La situazione resta complessa e ricca di dettagli da chiarire, senza che siano state ancora fornite tutte le spiegazioni ufficiali. La realtà dei fatti si presenta come un intreccio di eventi e reazioni che richiedono un’analisi approfondita e obiettiva.
I flottilleri brutalizzati dal l’ineffabile Itamar Ben Gvir – un Yigal Amir che ce l’ha fatta e che l’omicidio di Rabin ha portato al g overno e non in galera – non sono dei militanti gandhiani che lottano per ripristinare il rispetto dei diritti umani a Gaza, ma le avanguardie politico-mediatiche di quell’Intifada globale, che a Gaza vorrebbe restaurare per intero il potere di Hamas, ridimensionato ma tutt’altro che cancellato dopo due anni di guerra. La pietra dello scandalo per i diportisti in kefiah non è affatto il Governo Netanyahu, ma proprio lo Stato di Israele, che, come dice la loro madrina spirituale, Francesca Albanese, fin dalla sua fondazione nel 1948 starebbe realizzando la pulizia etnica della Palestina dalla popolazione araba « ammazzando quanti più palestinesi è possibile». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Sullo stesso argomento
LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: tutte le Big insieme verso il Mur de Huy. Vollering contro tutteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.
Flotilla, Tajani: “Gli atti compiuti dalla polizia vanno ascritti a Ben Gvir"“Ben-Gvir essendo il ministro della Sicurezza è anche responsabile della polizia, quindi gli atti compiuti dalla polizia vanno ascritti direttamente...
Condivido ogni parola, ogni virgola, ogni pausa di Cecilia Strada sull’orrore delle immagini di ieri: Giusto perché trovo leggermente ridicoli i governanti israeliani che - per loro logiche politiche interne - fanno finta di condannare Ben Gvir per il trattamento che facebook
Sei ridicola. La misura di quanto siate ridicoli ce la dà Bibi Mileikowsky che, mentre condannavate la volgare pagliacciata di Ben-Gvir, annunciava l’annessione archeologica della Cisgiordania occupata e il rafforzamento della presa su Eretz Israel. x.com
Attivisti Flotilla bendati e in ginocchio in un post di Ben-Gvir. Meloni e Tajani: inaccettabile reddit
Ben Gvir, dal cappio alla Flotilla. La destra estremista che vuole gli arabi fuori da IsraeleMinistro della Sicurezza nazionale, azionista di peso nel governo Netanyahu, è cresciuto negli ambienti della destra radicale fino alla fondazione di Otzma ... huffingtonpost.it
Ben Gvir. L'ultimo rifugio di NetanyahuDa tutto il mondo accuse scandalizzate contro il ministro che ha umiliato gli attivisti della Flotilla. Ma Netanyahu se lo tiene perché senza di lui il ... huffingtonpost.it