Oggi si svolge la corsa femminile della Freccia Vallone 2026, con le principali cicliste che si affrontano lungo il percorso che porta al Mur de Huy. La gara è trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili a partire dalle 11, mentre dalle 10 è possibile seguire la tappa del Tour of the Alps. Tra le favorite figura una ciclista che si confronta con tutte le altre atlete di punta in questa classica belga.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 17.33 Ora tratto di “collegamento” verso l’ascesa finale del Mur de Huy. 17.32 Demi Vollering inizia a studiare la situazione. 17.30 Selezione fortissima: ci sono tutte le “Big” davanti, ma in testa sono 10-12 unità! 17.28 Ripresa dal gruppo Axelle Dubau-Prévot. Ora gruppo allungato e spezzato dopo la Côte de Cherave! 17.27 Axelle Dubau-Prévot parte in solitaria facendo saltare di fatto la sua compagna di fuga Katrine Aalerud. 17.25 Si scalda la corsa. 17.22 Meno di 10 km all’arrivo. 17.19 La fase di discesa consente al duo di testa di non perdere vantaggio, anzi c’è un nuovo allungo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: tutte le Big insieme verso il Mur de Huy. Vollering contro tutte

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