Flotilla Tajani | Gli atti compiuti dalla polizia vanno ascritti a Ben Gvir
Il ministro della Sicurezza, che ha il ruolo di responsabile della polizia, è stato indicato come colui a cui attribuire gli atti compiuti dalla forza di polizia. Questa affermazione è stata fatta in merito alle responsabilità legate alle azioni recenti della polizia, che sono state direttamente collegate al ministro in questione. La dichiarazione si concentra sulla connessione tra il ruolo istituzionale e le decisioni prese, senza entrare nel merito di eventuali motivazioni o conseguenze.
“Ben-Gvir essendo il ministro della Sicurezza è anche responsabile della polizia, quindi gli atti compiuti dalla polizia vanno ascritti direttamente a lui”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della Festa del Lavoro a Roma. “Per quanto riguarda la vicenda di ieri tutti si sono dissociati, c’è stato uno scontro nel governo, una polemica molto dura tra il ministro degli Esteri e Ben Gvir. Il responsabile principale è il ministro della Sicurezza nazionale, è lui che ha costretto a mettersi in ginocchio, piegati, i cittadini italiani e gli altri rappresentanti della flotilla” ha concluso Tajani. Ucraina, Tajani:... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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