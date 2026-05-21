Flotilla Tajani | Gli atti compiuti dalla polizia vanno ascritti a Ben Gvir

Il ministro della Sicurezza, che ha il ruolo di responsabile della polizia, è stato indicato come colui a cui attribuire gli atti compiuti dalla forza di polizia. Questa affermazione è stata fatta in merito alle responsabilità legate alle azioni recenti della polizia, che sono state direttamente collegate al ministro in questione. La dichiarazione si concentra sulla connessione tra il ruolo istituzionale e le decisioni prese, senza entrare nel merito di eventuali motivazioni o conseguenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui