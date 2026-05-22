Nel fine settimana appena trascorso, nel centro di Cesano Maderno, si è tenuta una manifestazione dedicata allo sport organizzata in collaborazione tra il Comune e varie associazioni locali. L'evento ha visto la partecipazione di diverse società sportive che hanno allestito stand e proposte dedicate a diverse discipline. Durante la giornata, è stato presente anche l’ex calciatore Beppe Bergomi, che ha partecipato alle attività e interagito con i visitatori. La manifestazione ha promosso l’attività sportiva tra cittadini di tutte le età.

Alleanza tra Comune e associazioni per un lungo fine settimana di sport nel cuore di Cesano Maderno. Ospite d’onore Beppe Bergomi. Dal 5 al 7 giugno nel Giardino Arese Borromeo e in piazza Esedra torna “ Sport in città ”, weekend di incontri, giochi, gare, tornei e divertimento per vivere lo sport all’insegna della condivisione. Le realtà sportive cittadine e le associazioni metteranno in mostra le proprie discipline con esibizioni e sessioni di allenamento, coinvolgendo gli atleti, la cittadinanza e gli studenti. Venerdì 5 giugno alle 18 in Sala Aurora ci sarà Beppe Bergomi, campione del mondo nel 1982, bandiera dell’Inter ed apprezzato opinionista televisivo, che sarà protagonista di “Simboli di Sport”, talk che aprirà le danze degli appuntamenti con una riflessione sul ruolo dello sport e i suoi valori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le società in vetrina alla festa dello sport

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