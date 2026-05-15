I bambini protagonisti alla ‘Festa dello sport’ | 8 discipline in campo giochi e pranzo condiviso
Una mattina dedicata allo sport e alla socializzazione ha coinvolto numerosi bambini in un evento locale. Durante la giornata, sono state praticate otto discipline diverse, con spazi dedicati a giochi e attività motorie. Al termine delle attività sportive, è stato condiviso un pranzo con genitori e familiari, creando un momento di aggregazione. La manifestazione ha visto la partecipazione di bambini di varie età, tutti impegnati in attività sportive e momenti di convivialità insieme alle loro famiglie.
Una mattinata dedicata allo sport, alla crescita dei più piccoli e alla condivisione con le famiglie e la comunità. Giovedì 21 alle 10, al campo sportivo di Sant’Agostino, la scuola dell’infanzia Sacro Cuore organizza la ‘Festa dello Sport’.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’iniziativa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
L’Archimede accende la Notte Bianca: lo sport diventa linguaggio di inclusione e pace
Sullo stesso argomento
Festa dell'Amicizia al Circolo Culturale Terralba con giochi, laboratori e pranzo condivisoSabato 28 febbraio, dalle 11 alle 17, al Circolo Culturale Terralba (via Terralba 4), si terrà la “Festa dell’Amicizia 2 – Un cammino di servizio e...
Leggi anche: Il mondo dello sport in campo per la festa della donna
I nostri piccoli protagonisti alla Festa del Libro – XIX Edizione I bambini della Scuola dell’Infanzia hanno partecipato con grande entusiasmo alla Festa del Libro 2026 Tra racconti, letture animate e momenti di scoperta , hanno vissuto un’esp facebook
Guardando i Bambini (Fanart OC per la Festa della Mamma) reddit
#monzascuole #remigini Dopo l‘ingresso ufficiale della #FiammaOlimpica lo scorso 4 febbraio, ieri sera Piazza Trento e Trieste ha riacceso il braciere in occasione delle #Olimpiadi e #Paralimpiadi dei Remigini! La cerimonia ha avuto come protagonisti i ba x.com
A Roma una grande festa per la Giornata dell'Europa: protagonisti i giovaniA Roma, e precisamente a Villa Borghese, sulla terrazza del Pincio, si è svolta una grande festa aperta a tutti in occasione della Giornata dell'Europa. L'evento, parte degli appuntamenti organizzati ... tgcom24.mediaset.it
I bambini dell’Accademia Orfeo protagonisti a Recitar cantando e suonando la PrimaveraI bambini dell’Accademia Orfeo dell’Istituto M&D, diretto dal soprano Teresa Camellini, sono protagonisti dello spettacolo Recitar cantando e ... redacon.it