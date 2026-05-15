I bambini protagonisti alla ‘Festa dello sport’ | 8 discipline in campo giochi e pranzo condiviso

Una mattina dedicata allo sport e alla socializzazione ha coinvolto numerosi bambini in un evento locale. Durante la giornata, sono state praticate otto discipline diverse, con spazi dedicati a giochi e attività motorie. Al termine delle attività sportive, è stato condiviso un pranzo con genitori e familiari, creando un momento di aggregazione. La manifestazione ha visto la partecipazione di bambini di varie età, tutti impegnati in attività sportive e momenti di convivialità insieme alle loro famiglie.

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