Il tour Together Together di Harry Styles è partito ufficialmente, portando l’artista in diverse città. Tra gli accessori più notati durante le tappe ci sono le sneaker indossate dal cantante, che hanno attirato l’attenzione dei fan e degli appassionati di moda. Queste scarpe si sono rivelate versatili anche per gli outfit estivi, grazie al loro stile e comfort. Le sneaker sono state viste abbinante a varie mise, confermando la loro praticità e adattabilità durante le esibizioni dal vivo.

Nel caso te lo fossi perso, il tour Together Together di Harry Styles è ufficialmente iniziato. È partito ad Amsterdam nel fine settimana e la superstar britannica sta facendo ciò che sa fare meglio: cantare i vecchi successi, cantare i nuovi successi, girare su se stesso in modo teatrale e far impazzire tutti. Ma mentre la maggior parte dei fan si concentra sulla scaletta, noi di GQ stiamo fissando direttamente le sue sneaker. E finora sembra attenersi a una rotation molto precisa di due paia. Harry Styles: Together, Together Tour 2026 - Amsterdam. Styles con un paio di scarpe Celine custom Anthony PhamGetty Images Il video di Aperture di... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le sneaker del tour Together Together di Harry Styles funzionano anche per i tuoi outfit estivi

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