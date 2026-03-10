Harry Styles e Zoë Kravitz sono stati visti per le strade di New York, entrambi con look casual ma ben curati. Harry indossava una giacca leggera e pantaloni comodi, mentre Zoë sfoggiava un outfit semplice ma di tendenza. Le loro apparizioni pubbliche attirano l'attenzione dei fotografi, mostrando il loro stile rilassato ma attento ai dettagli. Entrambi sono figure note nel mondo della musica, del cinema e della moda.

Tra musica, cinema e moda, Harry Styles e Zoë Kravitz sono tra le personalità più influenti della cultura pop. Non sorprende quindi che ogni loro apparizione insieme susciti immediata curiosità. Avvistati per le strade di New York il 9 marzo 2026, la coppia è stata fotografata con outfit dall’estetica rilassata ma estremamente curata. Styles ha scelto un outfit costruito attorno a una giacca blu navy Prada con zip, dal taglio pulito e versatile. Il capo è stato abbinato a jeans a gamba dritta, sneakers Adidas Samba e occhiali bianchi. Più etereo e primaverile l’outfit di Zoë Kravitz, che ha optato per un cappotto leggero indossato sopra un abito in lino bianco dalla linea fluida. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Avvistati per le strade di NY, Harry Styles e Zoë Kravitz sono stati fotografati con outfit dall’estetica rilassata ma estremamente curata

