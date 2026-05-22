Le novità al cinema nel fine settimana | ecco tutte le uscite

Da ecodibergamo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo fine settimana al cinema in Italia ci sono poche uscite, ma tutte con caratteristiche diverse tra loro. Tra i titoli in arrivo ci sono film di vario genere, alcuni con grandi attori e altri con storie più indipendenti. Le sale si preparano a ospitare nuove proposte, che spaziano tra commedie, drammi e film di azione. Le distribuzioni sono state concentrate in modo da offrire un ventaglio di opzioni per il pubblico, nonostante il numero limitato di novità.

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FILM. Il fine settimana cinematografico nelle sale italiane propone poche novità ma molto diverse tra loro. Grandi produzioni internazionali, cinema d’autore e thriller psicologici. A completare il cartellone arrivano anche tre proiezioni speciali dedicate alla musica e all’arte contemporanea. Tra i titoli più attesi spicca «Star Wars: The Mandalorian and Grogu», nuovo capitolo cinematografico dell’universo di Star Wars diretto da Jon Favreau. Il film porta per la prima volta sul grande schermo le avventure del Mandaloriano Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal, e di Grogu, affiancati da Sigourney Weaver e dalla voce di Jeremy Allen... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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