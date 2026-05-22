Le novità al cinema nel fine settimana | ecco tutte le uscite

Questo fine settimana al cinema in Italia ci sono poche uscite, ma tutte con caratteristiche diverse tra loro. Tra i titoli in arrivo ci sono film di vario genere, alcuni con grandi attori e altri con storie più indipendenti. Le sale si preparano a ospitare nuove proposte, che spaziano tra commedie, drammi e film di azione. Le distribuzioni sono state concentrate in modo da offrire un ventaglio di opzioni per il pubblico, nonostante il numero limitato di novità.

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