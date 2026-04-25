A maggio 2026, Netflix propone una vasta gamma di nuove uscite, tra serie e film, pensate per un pubblico di tutte le età. La piattaforma introduce diverse prime visioni e titoli molto attesi dai fan, offrendo un mese ricco di novità. Tra le proposte ci sono produzioni originali e titoli internazionali, pronti a catturare l’interesse degli utenti. La programmazione si concentra su contenuti che spaziano tra generi diversi, garantendo varietà e intrattenimento.

Il mese di Maggio 2026 su Netflix è ricco di serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni. Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Maggio 2026. Dopo il colpo della banca a Napoli che a molti ha ricordato ‘ La casa di Carta ‘, su Netflix arriva una nuova stagione di “ Berlino e la dama con l’ermellino ”. Protagonista della serie è sempre l’attore Pedro Alonso (Berlino) che insieme a Damian riunisce la banda a Siviglia. Obiettivo reale del gruppo sono un duca e la moglie ma fingeranno di rubare la Dama con l’ermellino.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Maggio 2026: le serie e i film da non perdere

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