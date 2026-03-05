Nelle sale cinematografiche si susseguono diverse novità per il fine settimana, tra cui un dramma riflessivo e una commedia familiare. Sono in programma anche proiezioni speciali, offrendo agli spettatori vari appuntamenti da non perdere. La programmazione comprende film che spaziano tra generi differenti, con titoli che attirano un pubblico vario e interessato alle uscite più recenti.

NELLE SALE. Dal dramma riflessivo alla commedia familiare, oltre alle proiezioni speciali: tutti gli appuntamenti. Questo fine settimana le sale italiane offrono una selezione di film che spazia dal dramma riflessivo alla commedia familiare, passando per animazione e concerti. Tra i titoli internazionali più interessanti c’è «La sposa!», diretto da Maggie Gyllenhaal, un film che fonde horror, dramma e romanticismo con un cast stellare: Christian Bale, Jessie Buckley e Annette Bening – con Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard – guidano questa reinterpretazione del classico «La moglie di Frankenstein» ambientata nella Chicago degli anni Trenta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «La sposa!», «Un bel giorno» e tutte le novità al cinema nel finesettimana

Leggi anche: DAL 5 MARZO AL CINEMA “UN BEL GIORNO”, PER LA REGIA DI FABIO DE LUIGI

Leggi anche: Il week-end al cinema: da “Elvis Presley in Concert” a “Un bel giorno”

70 Italian Conversations in One Video | 3 Hours A1–A2 Listening Practice

Contenuti e approfondimenti su La sposa Un bel giorno e tutte le....

Temi più discussi: Anteprima UN BEL GIORNO | Introducono il film il regista e protagonista Fabio De Luigi e l'attrice Virginia Raffaele; Un Bel Giorno, trama e cast del film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele presentato al Festival di Sanremo; Un bel giorno, la recensione del film di Fabio De Luigi con Virginia Raffaele; La sposa!, Un bel giorno e tutte le novità al cinema nel finesettimana.

«La sposa!», «Un bel giorno» e tutte le novità al cinema nel finesettimanaTra i titoli internazionali più interessanti c’è «La sposa!», diretto da Maggie Gyllenhaal, un film che fonde horror, dramma e romanticismo con un cast stellare: Christian Bale, Jessie Buckley e Annet ... ecodibergamo.it

Un bel giorno: la recensione del film con Fabio De Luigi e Virginia RaffaeleAl cinema il nuovo film di Fabio De Luigi tra commedia romantica e family movie. La nostra recensione di Un bel giorno ... filmpost.it

Horror Italia 24. . La Sposa! (Maggie Gyllenhaal, 2026) Recensione a caldo della nostra Veronica aka VisioniBenTruccate post anteprima stampa - facebook.com facebook

Avevo cosi paura che non sarei stata una bella sposa perché non abbastanza magra e che questo pensiero mi avrebbe rovinato il giorno e invece sono in ogni foto la persona più felice del mondo. x.com