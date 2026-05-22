Le notizie più importanti di oggi 22 maggio 2026 a Latina e in provincia
Oggi a Latina e nella provincia sono accaduti diversi eventi di rilievo. Sono state segnalate alcune irregolarità in una zona industriale, mentre in città si sono svolti incontri pubblici su questioni urbanistiche. Inoltre, sono state registrate alcune variazioni sul traffico cittadino a causa di lavori in corso. Nel resto della provincia, si sono verificati alcuni interventi di emergenza e controlli delle forze dell’ordine. Ecco un riepilogo dei principali fatti avvenuti in questa giornata.
Cosa è accaduto oggi a Latina e nel resto della provincia? Ecco un breve racconto, per ripercorre i fatti principali avvenuti in questo venerdì 22 maggio sul territorio pontino.- Un'altra indagine coinvolge la provincia. Faida per lo spaccio ad Aprilia: un arsenale da guerra pronto per l’agguato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Buongiorno24 del 22 Maggio 2026
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